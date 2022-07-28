Ölüm yolundan umut tüneline

Şairin "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle büyüklüğünü anlattığı, yüceliği şarkılara da konu olan Ilgaz Dağı, zorlu coğrafyası ile canlar yaktı, ocaklar söndürdü. Yağan kar, Ilgaz'ı bir tablo kadar güzel kılsa da, o kar Ilgaz'ı aşmak isteyen şoför ve yolcuların kâbusu oldu. Her an kayıp yamaca yuvarlanma endişesi ile Ilgaz'ı aşan yolların emekçileri, artık hiçbir endişe yaşamadan 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni kullanıyor. Uzun yıllar Ilgaz'ın derin yamaçlarına paralel direksiyon sallayan şoförler, 2016'da Ilgaz'ı yaran İstiklal Tüneli ile korku ve endişelerini bir kenara bıraktı ancak dağ yolunun anıları eskiyecek gibi görünmüyor. Tünelin yapılmasıyla rahat bir nefes alan vatandaşlar, SABAH'a konuştu...Yıllarca kamyon şoförlüğü yapmış şimdi ise taksi şoförü olan Menderes Uyar, yüklü arabanın zincir takmayınca Ilgaz Dağı'nı çıkmasının mümkün olmadığını söyledi. Uyar, "Çok kazalar oldu bu dağda. Otobüsler devrildi, taksiler uçtu, kamyonlar devrildi. İnsanlar saatlerce yollarda mahsur kalırdı" dedi. Tünelin açılmasının bir velinimet olduğunu belirten Uyar, "Zamanında bu tüneli yapmak istediklerinde 'Altında su var, bu suyu nereye çıkaracağız' bahaneleriyle bir türlü yapamadılar ama Erdoğan gelince 3 senede bitirdi. Şimdi ikinci tünel de bitmek üzere. 40 senedir 'Yapılacak' dediler ama maalesef yapamadılar" diye konuştu.Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, önceden Kastamonu'yu Çankırı'ya bağlayan aksta Ilgaz Dağı'nı tırmanıp inmenin büyük bir çile olduğunu söyledi. 30 yıl boyunca o dağ yolunda direksiyon sallayan Sarıahmetoğlu, özellikle kış dönemlerinde yaşadıkları sıkıntıların tarifsiz olduğunu anlattı. Sarıahmetoğlu, "Kastamonu'dan giderken Beşdeğirmenleri geçtiğiniz zaman orada daha rampaya başlamadan önce araçların zincirlerini bağlamaya başlardık. Çünkü rampada duran zincirsiz bir aracın kaymama şansı yok. Mutlaka şarampole ya da dereye yuvarlanma riski vardı" dedi.32 yıldır direksiyon başında ömür tüketen TIR şoförü Emin Halimoğlu, ise eski dağ yolunda yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı: "Yollar çok kötüydü. Ilgaz'ın zorlu coğrafyası hava şartlarıyla da birleşince yollarda kalırdık, Ilgaz'da yatardık, Çankırı'da beklerdik. Şimdi yollar düzeldi, Ilgaz'a tünel yapıldı, bizim için büyük bir velinimet. Bunlar oldu ama biz de bizden geçtik, çok çile çektik. Ilgaz Tüneli'nin yapılmasından biz çok memnunuz, kardı, kıştı, zincirdi düşünmüyoruz."TIR şoförü Celal Kındı da 40 yıldır yollarda olduğunu söyleyerek yaşanan değişimi bizzat yaşayarak görenlerden. Kındı, Ilgaz'daki değişimi şöyle anlattı: "Eskiden yollarda çok zahmet çekiyorduk, şimdi o sıkıntılar yok. Ilgaz Tüneli bizim için çok faydalı oldu. Hem maddi hem de manevi kârımız var. Arabalarımız yollarda kalmıyor. Eskiden kasım ayı geldiği zaman zincir takıp sökmekle uğraşırdık. Şu anda çok şükür öyle şeyler yok. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."