Ölümcül Takip filmi bu akşam Tv’de! Ölümcül Takip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

23 Temmuz 2022 akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Ölümcül Takip filmseverler tarafından araştırılıyor. Uzlaşması zor, başına buyruk dedektif Brant'in hikayesinin anlatıldığı filmin başrolünde Jason Statham yer alıyor. Peki; Ölümcül Takip filmi konusu nedir? Ölümcül Takip filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Uzlaşması zor, başına buyruk dedektif Brant, polisleri hedef alan bir seri katili yakalamak üzere kendisinin tam da zıttı polis memuru Porter Nash ile iş birliği yapmak zorunda kalır. Brant, zaman ilerledikçe kendisinin de hedef olduğunu fark edecektir.
Ölümcül Takip filmi oyuncuları arasında Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen, Zawe Ashton, David Morrissey, Mark Rylance yer alıyor.