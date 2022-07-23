Haberler Yaşam Haberleri Ölümcül Takip filmi bu akşam Tv'de! Ölümcül Takip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 23.7.2022 16:32

Ölümcül Takip filmi bu akşam Tv'de! Ölümcül Takip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ölümcül Takip filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. 23 Temmuz 2022 Kanal D ekranlarına gelecek olan filmde Brant, polisleri hedef alan bir seri katili yakalamak üzere kendisinin tam da zıttı polis memuru Porter Nash ile iş birliği yapmak zorunda kalır ancak zaman ilerledikçe kendisinin de hedef olduğunu fark edecektir. Peki; Ölümcül Takip filmi konusu nedir? Ölümcül Takip filmi oyuncuları kimler?

Ölümcül Takip filmi bu akşam Tv’de! Ölümcül Takip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

23 Temmuz 2022 akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Ölümcül Takip filmseverler tarafından araştırılıyor. Uzlaşması zor, başına buyruk dedektif Brant'in hikayesinin anlatıldığı filmin başrolünde Jason Statham yer alıyor. Peki; Ölümcül Takip filmi konusu nedir? Ölümcül Takip filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ KONUSU

Uzlaşması zor, başına buyruk dedektif Brant, polisleri hedef alan bir seri katili yakalamak üzere kendisinin tam da zıttı polis memuru Porter Nash ile iş birliği yapmak zorunda kalır. Brant, zaman ilerledikçe kendisinin de hedef olduğunu fark edecektir.

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ OYUNCULARI

Ölümcül Takip filmi oyuncuları arasında Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen, Zawe Ashton, David Morrissey, Mark Rylance yer alıyor.

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Ölümcül Takip filmi bu akşam Tv'de! Ölümcül Takip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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