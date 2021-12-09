Ölümdan yaşama! Ata’yı köpeği Mocha hayata bağladı

İstanbul Çekmeköy'de kendisine ait eğitim kulübünde köpeklere itaaat eğitimi olmak üzere pekçok alanda eğitimler veren, bir yandan da çocuklara köpekler eşliğinde atöyle çalışmaları yapan Cihan Akın, yanında 3,5 yaşındaki oğlu Ata ile birlikte 18 Temmuz'da İzmir Çeşme'deki Aya Yorgi Koyu'nda yer alan bir villada yaşayan ailenin 4 köpeğin eğitimine gitti. Köpeklerin itaat eğitimini tamamlayıp mezun eden Cihan akın, dönüş hazırlığı yaparken Ata'nın kayıp olduğunu fark etti.
Villada, bahçede her yerde aranan Ata bir türlü bulunamadı. Cihan Akın çaresizce oğlunun ararken havuzun yanına geldi ve o sırada hayatının en acı manzarasıyla karşılaştı. Oğlu, su dolu havuzun dibinde, yüzüstü yatar halde duruyordu. Ölümden yaşama uzanan nefes kesen dakikalar başladı.
Aradan aylar geçmesine rağmen o anları büyük bir endişeyle anlatan Cihan Akın, "Havuzda yüzüstü yatıyordu. Şok oldum. Ondan sonrası film gibi. Simsiyah oldu dünyam. Ev sahiplerinden biri havuza atladı çıkardı Ata'yı. Kendime gelince nabzına baktım yok, kalbine baktım yok. Nefes alamadım.
Çalıştığım köpeklerden biri Ata'nın üzerine atladı. O an kendime geldim. Ambulans çağırdım. Nefes eğitmeni olduğumdan nefes alıp verdim. 'Ne olursa olsun bu çıocuğu kurtaracağım.' dedim kendime. Ambulansı beklemedim. Arabayla yola çıktık." dedi.
"12 DAKİKALIK HAYAT KOŞUSU"
Akın sonraki süreçte yaşananları şu sözlerle anlattı: "Arabadan hastaneye kadar 12 dakika kadar hayat koşusu verdik. 7'inci dakikada, 'ahhh' gibi bir ses çıkardı ve 'baba beni kurtar gibi' yüzüme baktı. Kalp geldi ve ben müdahalemi sürdürdüm.
Çeşme Devlet Hastanesi'ne gittik. İlk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'ne sevk ettiler. 7 gün kaldık. Ertesi gün sabah bilinci yerine geldi. Hayati riski 48 saat sürdü. 3'üncü gün kaygılı olması nedeniyle terapi köpeğim Mocha'yı hastaneye getirttim.
Hastane başhekiminden özel izinle hastane bahçesinde hergün, günde iki kez sabah ve akşam Mocha, Ata'ya moral verdi. Odanın camından bana gösteriyor. Camdan yaptığımız gösteriyi izledi."
"DAHA GÜÇLÜ, DAHA CESARETLİ"
"Terapi köpekleri, çocuklara ve insanlara kendini mutlu, sıcak ve güçlü hissetmesini sağlıyor." diyen Cihan Akın "Çocuklar, köpeklerle birlikte kendilerini güçlü ve güvenli hissediyorlar.
Fiziksel olarak ve bağışıklık olarak daha güçlü oluyor. Daha cesaretli oluyorlar. Ata, şu anda köpeğiyle terapisini sürdürüyor. Psikolojik olarak çok güçlü. Allah bana evladımı bağışladı. Sonraki süreçte de Mocha'nın bize müthiş katkısı oldu" ifadelerini kullandı.