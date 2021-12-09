Ölümdan yaşama! Ata’yı köpeği Mocha hayata bağladı





Fiziksel olarak ve bağışıklık olarak daha güçlü oluyor. Daha cesaretli oluyorlar. Ata, şu anda köpeğiyle terapisini sürdürüyor. Psikolojik olarak çok güçlü. Allah bana evladımı bağışladı. Sonraki süreçte de Mocha'nın bize müthiş katkısı oldu" ifadelerini kullandı.