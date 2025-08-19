Ölümden döndü yine paraşütle uçtu

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun öncülüğünde, Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, 35 farklı ülkeden 150 sporcunun katılımıyla Hasan Dağı Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası'nın bu yıl 3'üncüsü düzenlendi. Efes Havacılık Spor Kulübü adına yarışan sporcu Cengiz Kalyoncu, havalandıktan kısa süre sonra kendisi ile telsiz irtibatı kesildi. Bunun üzerine paraşüt takımı ekipleri GPS sinyalini takip ederek Helvadere Beldesi kırsalında Kalyoncu'yu yerde ağır yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan Kalyoncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asıl mesleği mimarlık olan Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi, Memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.Mimar Kalyoncu'nun gençliğinden beri bu spora ilgi duyduğu, 2022 yılında yine sert iniş yapması nedeniyle kaza geçirdiği ve uzun süre tedavi gördüğü öğrenildi.