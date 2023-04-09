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Giriş Tarihi: 9.4.2023 13:43

Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoförün refleksi hayatını kurtardı

Şişhane'de elektrikli scooter kullanan iki genç yaptıkları tehlikeli bir hareketin sonucu yola savruldu. Halk otobüsünün kamerasına saniye saniye kaydedilen olayda şoförün refleksi sayesinde gençler kıl payı kurtuldu. Otobüs şoförü Metin Akyol, "Refleksim sayesinde direksiyonu bir anda sola kırdım, bu sayede çocukların hayatını kurtardım" dedi.

İHA

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Şişhane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü Şişli-Vezneciler seferini yapan Özel Halk Otobüsü Şoförü Metin Akyol (31), Unkapanı'ndaki durağa seyretmeye başladı. O esnada elektrikli scooter ile seyreden iki genç, trafikte tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Bir süre sonra gençlerden biri, kullandığı scooterın hakimiyetini kaybederek yere savruldu.

Şoförün anlık refleksiyle ölümden kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada | Video

Gencin düştüğünü gören otobüs şoförü Metin Akyol, anlık refleksle direksiyonu sola kırdı. Bu sayede iki genç, otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşanan korku dolu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.


"Refleksimle direksiyonu sağa kırdım, çocukların hayatını kurtardım"
Olayla ilgili konuşan Otobüs Şoförü Metin Akyol, "Taksim'den Aksaray istikametine giderken scooterlı iki genç tehlikeli hareketler yapıp bir anda dengesini kaybetti. Ardından da benim aracımın önüne düştü. Ben refleksim sayesinde direksiyonu bir anda sola kırdım. Bu sayede çocukların hayatını kurtardım.

Biz önümüze her an bir şeyler çıkabilmesi sebebiyle eğitim alıyoruz. Çok şükür çocuğun canına ve yolcularımıza bir şey olmadı. Bu arkadaşlardan da tehlikeli hareketler yapmamasını istiyoruz. Araç büyük olduğu için şoförlerimiz duramayabilir. Acemi insanlara denk gelebilirler ve hayatlarını tehlikeye atabilirler. Bu yüzden scooterları tehlikeli kullanmasınlar" ifadelerini kullandı.

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Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoförün refleksi hayatını kurtardı
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