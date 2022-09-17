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Giriş Tarihi: 17.9.2022 11:12 Son Güncelleme: 17.9.2022 11:43

Ölümden kurtulmak için ayakkabı fırlattı

Adana’da Hakan Denizli’nin motosiklete bindiği sırada yaya olarak yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdiği anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Ölümden kurtulmak için ayakkabı fırlattı

Adana'da önceki gün motosiklete bindiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren 19 yaşındaki Hakan Denizli'nin vurulma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde genç adamın eli silahlı saldırganı uzaklaştırmak için ayakkabısını fırlatarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Olay, 16 Eylül günü öğlen saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi 30035 sokakta meydana geldi. Hakan Denizli, park halindeki motosikletine bindiği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden vurulan Hakan Denizli, yere yığılırken saldırgan kaçıp kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Denizli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

POLİS KATİLİ ARIYOR

Polis katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken Hakan Denizli'nin vurulma anlarının ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Denizli'nin, park halindeki motosikletine bindiği, arkasından yaklaşan şüphelinin ise tabancayla ateş açtığı görülüyor. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli'nin, ayakkabısını fırlatarak kurtulmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

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Ölümden kurtulmak için ayakkabı fırlattı
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