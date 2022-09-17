Ölümden kurtulmak için ayakkabı fırlattı

Adana'da önceki gün motosiklete bindiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren 19 yaşındaki Hakan Denizli'nin vurulma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde genç adamın eli silahlı saldırganı uzaklaştırmak için ayakkabısını fırlatarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.
Olay, 16 Eylül günü öğlen saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi 30035 sokakta meydana geldi. Hakan Denizli, park halindeki motosikletine bindiği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden vurulan Hakan Denizli, yere yığılırken saldırgan kaçıp kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Denizli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.