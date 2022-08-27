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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Ölüme böyle el salladılar

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Ölüme böyle el salladılar
Muğla Marmaris'te geçen çarşamba günü turistleri taşıyan Murtaza Arslan'ın (58) kullandığı safari cipi, Datça yolundaki Seyir Tepesi mevkiinde karşı yönden gelen Ali K.T.'nin kullandığı otomobille çarpışmıştı. Iraklı Ali Jawdat Kadhim (31), Mohammed Saddar (34), Ayah Mustafa Abdulhased (61), Hayder Fadhıl Jalil Almasslawi (51) ve Abriham M. Halamar'ın (62) hayatını kaybettiği kazada ölümlerin emniyet kemeri takılmaması nedeniyle yaşandığı belirtildi. Kusurlu bulunan Arslan tutuklanırken, faciadan dakikalar önce turistlerin cipte ayağa kalkarak birbirlerine su sıktıkları görüldü.

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Ölüme böyle el salladılar
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