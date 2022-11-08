Ölüme davetiye çıkardılar

Adana'da elektrikli motosiklet üzerinde seyir halinde olan 1'i çocuk 2'si kadın toplam 4 kişi görenleri hayrete düşürdü. Hasta olduğu için koluna serum bağlı olan çocuğun hiçbir önlem alınmadan akıcı trafikte bir kadının kucağında gitmesi görenlere "Bu kadarda olmaz" dedirtti. Kadının bir eliyle çocuğu diğer eliyle serum şişesini tutarak adeta ölüme davetiye çıkarma anları SABAH objektiflerine saniye saniye yansıdı.
"BU KADARI DA OLMAZ"
Akıllara durgunluk veren olan Girne Bulvarı D-400 karayolu Ceyhan istikametine doğru yaşandı. Plakası bulunmayan elektrikli bir motosiklet üzerindeki koluna serum bağlanmış 1'i çocuk 2'si kadın 4 kişi trafikte seyir halinde gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Aracın direksiyonunda bulunan kimliği belirsiz adama sarılmış bir kadın onun arkasında bulunan diğer kadının kucağındaki çocuk adeta ölüme davetiye çıkararak yollarına devam etmesi görenleri "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
En arkada oturan kadının bir elinde çocuk diğer elinde serum şişesi tutması bu kadarına da 'Pes artık!' dedirtti. O sırada tehlikenin farkında olmayan küçük çocuk hiçbir şeyden habersiz bir şekilde koluna bağlı serumun kordonuyla oynadığı görüldü. Trafik ışıklarını hiçe sayarak yoluna devam eden motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözlerden kaybolurken ölüme davetiye çıkarılan bu anlar ise SABAH objektiflerine saniye saniye yansıdı.