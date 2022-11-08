Ölüme davetiye çıkardılar

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En arkada oturan kadının bir elinde çocuk diğer elinde serum şişesi tutması bu kadarına da 'Pes artık!' dedirtti. O sırada tehlikenin farkında olmayan küçük çocuk hiçbir şeyden habersiz bir şekilde koluna bağlı serumun kordonuyla oynadığı görüldü. Trafik ışıklarını hiçe sayarak yoluna devam eden motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözlerden kaybolurken ölüme davetiye çıkarılan bu anlar ise SABAH objektiflerine saniye saniye yansıdı.