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Giriş Tarihi: 26.7.2022

Ölüme el ele yakalandılar

İzmir’in Tire ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür (55) ile elinden tuttuğu torunu Buse Ada Yür (6), otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi

Ölüme el ele yakalandılar
İzmir Tire'de yürekleri dağlayan kaza dün sabah saatlerinde Tire-Torbalı karayolu Mahmutlar Köyü Tokatbaşı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür ile elinden tuttuğu torunu Buse Ada Yür'e Fatih C. yönetimindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sevinç Yür ve torunu Buse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Fatih C.'yi gözaltına alan jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZALARA 7 KURBAN
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı 16 yaşındaki İzzet A. öldü.
Eskişehir'de kontrolden çıkarak takla atan Halil T. yönetimindeki otomobilin arka koltuğundaki Ruhan A. ve Fatma Türkan A. hayatını kaybetti.
Amasya'da devrilen Hüseyin Gedik (41) yönetimindeki araçta, 8 yaşındaki Nur Gedik öldü.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Muharrem Tunçay (50), Nevşehir'de Mustafa Sevinç (79), Sivas'ın Gürün ilçesinde ise Emrah Bozkurt (42) trafik kazalarında can verdi. Mehmet YILDIRIM/SABAH

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Ölüme el ele yakalandılar
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