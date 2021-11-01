Alınan bilgiye göre, İ. K. idaresindeki 06 VPA 76 plakalı tır, Alparslan Türkeş Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı'nda seyir halinde ilerliyordu. Kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen yaya 59 yaşındaki Ali Sağlam bir anda dengesini kaybederek yola düştüğü belirtildi. Bu esnada kavşaktan geçen tır, Sağlam'a çarptıktan sonra yoluna devam etti.

Ölüme götüren kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada ağır yaralanan Sağlam, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı, ancak burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çevrede ve güvenlik kamera kayıtlarında inceleme yapan polis ekipleri, çarpan araç sürücüsünü tespit ederek gözaltına aldı.