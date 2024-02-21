Ölüme götüren tekme

Antalya'da yaşayan Hüseyin Kav (17), önceki gün kız arkadaşı Begüm G.'yi de alarak motosikletiyle Kepez'de hayatını kaybeden bir yakınlarının taziyesine gitti. Taziyenin ardından evden ayrılan Kav, motosikletiyle seyir halindeyken Çankaya Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü ile tartıştı. Tartışmanın ardından motosikletle seyir halinde olmasına rağmen otomobile tekme attı.







Ancak, dengesi bozulan Kav, motosikletin de kontrolünü kaybedince, refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyse motosikletten savrulan ve yaralanan Hüseyin Kav ve Begüm G., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak ağır yaralı olan Hüseyin Kav, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.







TOPRAĞA VERİLDİ

Begüm G. ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hüseyin Kav'ın cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kav, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları içinde Kepez ilçesindeki Kütükçü mezarlığında toprağa verildi. Kav'dan geriye ise motosikleti ile yaptığı tehlikeli hareketlerin görüntüleri kaldı.