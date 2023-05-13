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Giriş Tarihi: 13.5.2023 11:20 Son Güncelleme: 13.5.2023 11:33

Ölümden kıl payı kurtuldu

Adana'da 21 yaşındaki Mehmet Yönel’in arkadaşlarıyla durduğu sırada bir merminin kafasını sıyırması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ölümden kıl payı kurtaran genç adamın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, silahı kullandığı ileri sürülen S.D.’yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ölümden kıl payı kurtuldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana gelen olayda, Mehmet Yönel arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda beklemeye başladı.

Bu sırada çevreden biri silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir mermi Yönel'in kafasını sıyırıp geçti. Yönel, korkuyla yere düşüp kafasını tutmaya başladı. Ardından Yönel, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Yönel, hastaneden taburcu edildi. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada saldırıyı S.D.'nin yaptığını belirledi. Kız meselesi yüzünden olayın yaşandığı ileri sürüldü. Şüpheli S.D'nin yakalanması için polisin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

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Ölümden kıl payı kurtuldu
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