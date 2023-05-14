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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Ölüme kıl payı

Adana’da 21 yaşındaki Mehmet Yönel arkadaşlarıyla sohbet ederken husumetlisi S.D.’nin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunun başını sıyırdığı genç adam saldırıdan mucizevi şekilde kurtuldu

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ölüme kıl payı
Adana'da 21 yaşındaki Mehmet Yönel arkadaşlarıyla kaldırımda sohbet ettiği sırada husumetli olduğu S.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Mehmet Yönel başını sıyıran kurşunla hafif yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ölümden kıl payı kurtulan genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, silahı kullandığı ileri sürülen S.D.'yi arıyor.



Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yönel arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda sohbet ettiği sırada kız meselesi yüzünden aralarında daha önceden husumet olan S.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan kurşun Mehmet Yönel'in başını sıyırdı. Mehmet Yönel hafif yaralanırken, S.D. ise kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Yönel'e ayakta müdahale edildi. Polis olaydan sonra kaçan S.D.'yi arıyor. Görüntülerde, kaldırımda arkadaşlarıyla konuşan Mehmet Yönel'in silahlı saldırıya uğraması, yere düşmesi ve çevredekilerin kaçışması yansıdı.

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Ölüme kıl payı
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