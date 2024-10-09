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Giriş Tarihi: 9.10.2024 20:00 Son Güncelleme: 9.10.2024 20:02

Ölüme otostop! 2 ölü 4 yaralı

Kayseri’de okul çıkışı şehir merkezine gitmek için durakta bekleyen öğretmenler, görev yaptıkları mahalledeki bir kişinin aracına bindi. Öğretmenlerin bulunduğu hafif ticari araca kavşaktan dönüş aldığı sırada kamyon çarptı. Kazada araç sürücüsü Yahya Karaca ile Fen Bilgisi Öğretmeni Hasan Kale hayatını kaybederken 3 öğretmen ve kamyon şoförü ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ölüme otostop! 2 ölü 4 yaralı

Merkez Kocasinan İlçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki imam hatip ortaokulunda, görev yapan 4 öğretmen şehir merkezine gitmek için otobüs durağına beklemeye başladı.

Öğretmenler bu sırada şehir merkezine giden mahalle sakini Yahya Karaca'nın aracına bindi. Öğretmenlerin bulunduğu araca, Kayseri-Ankara Karayolu'nun Mahzemin kavşağından dönüş aldığı sırada Ankara istikametinden gelen M.K. idaresindeki taş yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyon ise şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekibini yaptığı muayenede Fen Bilgisi Öğretmeni Hasan Kale'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan araç sürücüsü Yahya Karaca, kamyon şoförü M.K ve Türkçe Öğretmeni Oğuz Metin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cafer Yıldız, Okul Müdürü Ömer Çelen ağır yarandı. Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Yahya karaca ise hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ölüme otostop! 2 ölü 4 yaralı
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