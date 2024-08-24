Ölümle sonuçlanan tramvay kazası kameraya böyle yansıdı

İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen feci kaza, iddialara göre şu şekilde gelişti. İddialara göre, Engin Kurtiş (37) tramvay yolunu kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, dalgınlığı nedeniyle tramvayın geldiğini fark edemedi. Tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanan Engin Kurtiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Feci kaza, tramvayın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. İşte o anlar kamera böyle yansıdı.