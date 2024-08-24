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Giriş Tarihi: 24.8.2024 20:59 Son Güncelleme: 24.8.2024 21:07

Ölümle sonuçlanan tramvay kazası kameraya böyle yansıdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen zihinsel engelli Engin Kurtiş (37), tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan  feci kaza, tramvayın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABBAS ÇAKAR
Ölümle sonuçlanan tramvay kazası kameraya böyle yansıdı

İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen feci kaza, iddialara göre şu şekilde gelişti. İddialara göre, Engin Kurtiş (37) tramvay yolunu kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, dalgınlığı nedeniyle tramvayın geldiğini fark edemedi. Tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanan Engin Kurtiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Feci kaza, tramvayın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. İşte o anlar kamera böyle yansıdı.

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Ölümle sonuçlanan tramvay kazası kameraya böyle yansıdı
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