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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Ölümle tehdit eden öğrencisini affetti

ARZU KAYA ARZU KAYA
Ölümle tehdit eden öğrencisini affetti
İstanbul'da özel bir üniversitenin İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu, kendisini ölümle tehdit eden öğrencisiyle davalık oldu. Samet E. adlı öğrenci ilk olarak 2021'de Silahtaroğlu'na hakaret içerikli mailler gönderdi. Mailler artınca ve yazı içerikleri ölüm tehdidine varınca Prof. Dr. Silahtaroğlu soluğu savcılıkta aldı. Samet E.'nin kendisini ölümle tehdit edip ve hakaret ettiğini belirten Silahtaroğlu, öğrencisinin cezalandırılmasını istedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "ölürseniz cellada baba dersiniz, yarına kalır yanınıza kalmaz, öldüreceğim seni, kurtarmaya geleni de" gibi birçok maili atan Samet E.'nin ifadesini aldı. Projelerinin ve e-mailindeki okulla ilgili tüm önemli yazışmalarının anlam veremediği şekilde silindiğini söyleyen öğrenci, "Bu olayı bölüm başkanımızın yaptığını düşündüm. Tüm önemli yazışma ve projelerimin silinmesi ve emeğimin çöpe atılması beni derinden üzdü. Psikolojim etkilendi, tedavi gördüm" dedi. İlaçlarının yan etkisi, psikolojisinin bozulması nedeniyle mail attığını ancak hocasına saygısının sonsuz olduğunu ve onu çok sevdiğini söyleyen Samet E. özür diledi. Öğrenci ve hocasının dosyası uzlaşma bürosuna gönderildi. Öğrencisinin özrünü kabul eden Prof. Dr. Silahtaroğlu, şikayetini geri çekti. Dosyada takipsizlik kararı verildi.

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Ölümle tehdit eden öğrencisini affetti
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