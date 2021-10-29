Ölümler durmayınca evler taşındı

Beykoz'da 2005 yılında tünel ve yol projesinin hizmete açılmasının ardından aşırı hız ve kontrolsüz kullanım nedeniyle kazalar meydana geldi. Kavacık'tan Beykoz'un köylerine ulaşımı sağlayan yokuşun bitmesiyle birlikte virajlı şekilde sola dönüş veren yolda her türlü uyarı işaretlerine rağmen kazalar engellenemedi. Yokuş aşağı inen yolda, yere uyarı için hız sınırlaması 50 km tabelası konuldu. Hava karardığında tabelaları fark etmeyen veya aşırı hızla yolda seyreden sürücüler aniden karşılarına çıkan kavşağı görünce direksiyona hakim olamıyor. Market, fırın ve konutların yeraldığı alana fırlayan araçlar nedeniyle birkaç kez can kaybı da yaşandı. Çok defa yaralanmaya neden olan kazaların bir türlü bitmemesi nedeniyle, kavşağın yanındaki market, fırın ve ev tahliye edilerek boşaltıldı. Kavşağa bitişik alandaki bina ve market yıkılarak tamamen temizlendi. Alanın boşaltılmasının ardından devam eden kazalarda ölüm riski azaltıldı.