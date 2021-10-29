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Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:57 Son Güncelleme: 29.10.2021 17:05

Ölümler durmayınca evler taşındı

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Ölümler durmayınca evler taşındı

İstanbul Beykoz'da yıllardır mal ve can kayıpları yaşanan kazalar durdurulamayınca evler taşındı. Elmalı Kavşağı'nda rampadan iniş sonrasında keskin virajı geçemeyen birçok araç, yol kenarındaki market ve binalara çarparak ölümlere neden oluyordu. Uzun yıllardır engellenemeyen trafik kazaları nedeniyle ölümler durdurulamayınca, market ve evlerin taşınmasına karar verildi. Virajın hemen yanındaki market ve fırının olduğu bina taşındı. Kavşakta kazalar olmaya devam ederken, artık ölümler olmuyor.

Beykoz'da 2005 yılında tünel ve yol projesinin hizmete açılmasının ardından aşırı hız ve kontrolsüz kullanım nedeniyle kazalar meydana geldi. Kavacık'tan Beykoz'un köylerine ulaşımı sağlayan yokuşun bitmesiyle birlikte virajlı şekilde sola dönüş veren yolda her türlü uyarı işaretlerine rağmen kazalar engellenemedi. Yokuş aşağı inen yolda, yere uyarı için hız sınırlaması 50 km tabelası konuldu. Hava karardığında tabelaları fark etmeyen veya aşırı hızla yolda seyreden sürücüler aniden karşılarına çıkan kavşağı görünce direksiyona hakim olamıyor. Market, fırın ve konutların yeraldığı alana fırlayan araçlar nedeniyle birkaç kez can kaybı da yaşandı. Çok defa yaralanmaya neden olan kazaların bir türlü bitmemesi nedeniyle, kavşağın yanındaki market, fırın ve ev tahliye edilerek boşaltıldı. Kavşağa bitişik alandaki bina ve market yıkılarak tamamen temizlendi. Alanın boşaltılmasının ardından devam eden kazalarda ölüm riski azaltıldı.

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Ölümler durmayınca evler taşındı
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