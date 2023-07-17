Ölümler yeni normal olabilir

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz rekor sıcaklıklara bağlı can kayıplarında artış yaşanabileceğini söyledi. Kurnaz, "Ağustos ayının ilk yarısının sonuna kadar (sıcaklıkta) her gün yeni bir rekor beklenebilir. Bu da yaklaşık 10-15 rekor kırılacağı anlamına gelmektedir. Artık insan dayanıklılığının üstüne çıkacak sıcaklıklar oluşmaya başlayacak. Bu da açıkçası insanlar ölecek demek. Bu ölemler yeni normal haline gelebilir" dedi.