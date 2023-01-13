Ölümlü kazada aracın yeri ‘Araç içi acil çağrı sistemi’ ile tespit edildi

Çağrı, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düştü. Bunun üzerine Tunceli'deki 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi. Sistemdeki GPS ile aracın konumu belirlenerek, bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada yerde bulunan sürücü Murat Sonar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sonar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.