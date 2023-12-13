Ölümlü kazada İETT de kusurlu

Bahçelievler'de 2 Şubat tarihinde İETT şoförü Sefer Baldan'ın otobüs durağına dalarak 2 kişinin ölümüne sebep olduğu kazaya ilişkin duruşmanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, otobüsteki yolculardan Yılmaz İnceyol tanık olarak dinlendi. İnceyol, "İncirli'ye çıkarken şoförün uyuduğunu fark ettim, kendisini iki kez uyardım. 3-4 dakika sonra durağa daldı" dedi. Dava dosyasına ulaşan bilirkişi raporunda ise Baldan'ın uzun süre dikkatsiz ve yorgun biçimde araç kullandığı elektronik algılama sistemi ile tespit edilmiş olmasına rağmen, sefere devam etmesine müsaade eden ve tedbir almayan işletenin, sürücü ile bilirlikte asli kusurlu olduğu belirtildi.