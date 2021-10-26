Ölümlü Scooter kazasından sonra denetimler arttırıldı

Scooter kazası dün sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. 34 GD... plakalı hafif ticari araç sürücüsü caddede durup kapısını açması sonucu caddede, elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen 34 GA... plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. Olayı görenler polis eve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralananın kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. İlknur Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Scooter kazalarının ölümle sonuçlanması üzerine daha öncede başlatılan denetimler İstanbul genelinde arttırıldı. Yollarda kurallara uymayan scooter sürücüleri için yapılan denetimde kaldırımda kullananlar ve çift kişi kullananlar durdurularak para cezası kesildi.





Denetimlerden birisi de dün Beşiktaş Dolmabahçe'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince elekrikli scooterların yoğun olarak kullanıldığı noktalarda denetim gerçekleştirildi. Dolmabahçe Caddesi'ndeki denetim noktasında scooterlara birden fazla kişiyle bindiği ve aracı kaldırımda kullandığı görülen 4 kişiye 314'er TL ceza kesildi. Ceza yiyen sürücüler yeni genelgeden haberleri olmadığını söyledi.



Yeni genelgeden haberi olmadığını söyleyen Yahya Murat Alnıaçık, "Az önce ceza yedim. Kaldırımda sürmememiz gerekiyormuş, haberim yoktu. Üç gün önce genelge çıkmış. Haberimiz olsaydı dikkat ederdik. Bunun haricinde, İstanbul'un en önemli meselesinin bu olmadığını düşünüyorum. Yayalar şikayetçiymiş, ben de bir yayayım. Bu kamuya açık bir araç, benim kendi aracım değil. İstanbul'un en önemli meselesi bu değil. Tutup da bunun için ceza yazılması doğru değil. 314 TL ceza yazdılar. Bir de kampanya yapmışlar, iki hafta içerisinde ödersek yüzde 50 indirimliymiş" dedi.