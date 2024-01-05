Ölümü ile yasa boğdu! Genç kadın 6 kişiye can oldu

Kocaeli'nin Çayırova İlçesinde oturan Özge Berber isimli genç kadın, gece geç saatlerde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Berber, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile başta ailesi olmak üzere tüm yakın dost ve akrabalarını yasa boğan genç kadının, organlarının bağışlandığı öğrenildi.

Organları ile 6 kişiye umut olan Berber'in cenazesinin bugün saat 14:00'da Darıca Gültepe Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Gebze'de toprağa verileceği öğrenildi.