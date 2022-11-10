Ölümün böylesi

Sivas'ta, hafif ticari aracını Yahya Yerlikaya Caddesi'ne park eden Caner Gülhan (24), el frenini çekmeyi unuttu. İndikten sonra hareket eden aracı durdurmak için koşarak kapıyı açan Gülhan, el frenini çekmeye çalıştı. Ancak Gülhan bu sırada kendi aracıyla park halindeki otomobilin arasına sıkıştı. Gülhan olay yerinde feci şekilde can verdi.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli'nin Gebze ilçesi kesiminde, arızalanan tur otobüsünü emniyet şeridine çekerek tamir etmek isteyen sürücü Sadık Çalışkan, arkadan gelen bir çekicinin otobüse çarpması sonucu, iki araç arasında sıkışarak öldü. Edirne'de, askere gitmeye hazırlanan Evren Urtekin, arkadaşının kullandığı otomobilin TIR'la çarpışması sonucu öldü. Tokat'ta elektrik direğine çarpan taksinin sürücüsü Serdar T. (40) ölürken, 2 kişi de yaralandı. İzmir'in Urla ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özden Günsel (85), ticari taksinin çarpması sonucu öldü. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, yol çalışması nedeniyle tek şeritten çift yönlü ulaşımın sağlandığı yoldan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Y. bir kamyonetin çarpması sonucu öldü.