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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Ölümün böylesi

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Ölümün böylesi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörü çamura saplanan 39 yaşındaki Kaşif Özdemir, tekerin altına koyduğu kütüğün fırlayıp kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Ağcagüney Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kaşif Özdemir, tarlada çalıştıktan sonra evine dönerken traktörü çamura saplandı. Traktörü çamurdan çıkarmak için uğraşan Özdemir, kaymasın diye tekerin altına kütük koydu. Kütük fırlayınca Kaşif Özdemir'in kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Özdemir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Ölümün böylesi
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