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Giriş Tarihi: 7.1.2022 11:58 Son Güncelleme: 7.1.2022 12:18

Ölümüne tırmanış: -30 derece

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Ölümüne tırmanış: -30 derece

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dağcılık İl Temsilcisinin organizasyonunda yapılan Erciyes ve Hasan dağı tırmanışı, zorlu koşullarda tamamlandı. Donma tehlikesine karşı tırmanışlarını tamamlayan 4 dağcı, zirvede çektikleri fotoğraflarla yaşadıkları zorlukları gözler önüne serdi.

Batmanlı dağcılar -30 derecede 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes dağına ölümüne tırmandı.

3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes dağı tırmanışının yanı sıra 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan dağına da tırmanan dağcılar, çektikleri zorluğu zirveye çıkınca fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

13 saat süren tırmanışta tipiye yakalanan dağcıların ölümüne tırmanışı ise yeni yılın ilk tırmanışı olarak nitelendirilirdi.

"YILIN İLK TIRMANIŞI OLDU"
Dağcılık il temsilcisi Emrullah Girgin yaptığı açıklamada, "Batman Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Dağcılık İl Temsilciği olarak yaptığımız Erciyes ve Hasan dağı kış zirve faaliyetine 4 Batmanlı dağcı olarak katılım sağladık. -30 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen 2 dağın zirvesine çıkmayı başardık. Bu yılın ilk tırmanışını yapmanın heyecanını yaşadık. Tipiye ve buz gibi soğuk havaya rağmen hedefimizden vazgeçmedik. Donma tehlikesine rağmen 13 saat boyunca tırmanışımızı sürdürdük. Zaman zaman görüş mesafesi 1 metreye kadar düşüyordu. Saçımız, sakalımız, çantadaki sularımız ve yiyeceklerimiz bile dondu. Zirveye ulaştığımızda tüm zorlukları unuttuk. İnanılmaz tehlikeli ve adrenalin dolu bir tırmanışı geride bırakıp, sağ salim Batman'a dönmeyi başardık." diye konuştu.

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Ölümüne tırmanış: -30 derece
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