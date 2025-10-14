Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes EuroLeague’de Olympiakos’a konuk oluyor!

Anadolu Efes, EuroLeague'de bu akşam zorlu bir sınavla karşı karşıya: rakip Olimpiakos. Efes, deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Yunan ekibiyle geçmiş yıllarda karşılıklı galibiyetler alıp vermiş olan Efes, bu maçta hem savunmada direnç, hem de hücumda etkinlik arayacak. İşte, Olympiakos – Anadolu Efes maçı hakkında merak edilenler: