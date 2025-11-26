Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de başlayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, Lig Aşamasının 5. haftasında devam ediyor. Real Madrid, Yunanistan'da oynanacak zorlu deplasman maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Son dönemde Real Madrid'de süre bulmaya başlayan genç yeteneğimiz Arda Güler'in bu maçtaki performansı ve ilk 11'de yer alıp almayacağı, maçın en çok konuşulan detayları arasında yer alıyor. İşte, maçın canlı yayın bilgisi: