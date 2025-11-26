Haberler Yaşam Haberleri Olympiakos - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi: Arda Güler ilk 11'de mi?
Olympiakos - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi: Arda Güler ilk 11'de mi?

Avrupa futbolunun devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 5. hafta mücadelesinde Yunanistan’ın köklü ekibi Olympiakos deplasmanına çıkıyor. Eflatun-beyazlılar, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst tur iddiasını sağlamlaştırmayı hedefliyor. Türk futbolseverlerin en büyük merak konusu ise genç yıldızımız Arda Güler’in bu kritik maçta ilk 11’de görevlendirilip görevlendirilmeyeceği oldu. Peki, Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, Lig Aşamasının 5. haftasında devam ediyor. Real Madrid, Yunanistan'da oynanacak zorlu deplasman maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Son dönemde Real Madrid'de süre bulmaya başlayan genç yeteneğimiz Arda Güler'in bu maçtaki performansı ve ilk 11'de yer alıp almayacağı, maçın en çok konuşulan detayları arasında yer alıyor. İşte, maçın canlı yayın bilgisi:

OLYMPIAKOS - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli karşılaşması için belirlenen tarih ve saat bilgileri şöyle:

Mücadele, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşma, Olympiakos'un evi olan Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 23:00'te başlayacak.

OLYMPIAKOS - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tabii platformundan takip ediliyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Teknik adam Xabi Alonso'nun takımın başına gelmesiyle düzenli şekilde süre bulmaya başlayan genç yetenek Arda Güler'in Olympiakos maçına da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

