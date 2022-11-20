Ömer Çelik: "Bir gece ansızın gelebiliriz! demiştik"

Terör örgütü PKK/YPG'nin İstiklal Caddesi'nde altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın icra edildiğini duyurdu.

"ÜLKEMİZE GÖZ DİKENLER EN AĞIR BEDELLERİ ÖDEYECEKLER"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe Kılıç Hava Harekatı hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Çelik, "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. Pençe Kılıç Hava Harekâtı ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN 'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ' SÖZÜ KESİN KARARLILIĞIMIZIN İFADESİDİR"

Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor."



"TERÖR İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR"

Son olarak Çelik, "Terör insanlığın düşmanıdır. Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz. #PenceKılıc" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI NE DEMİŞTİ?

İstiklal Caddesi'nde altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı PKK/YPG'nin terör saldırısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor!" ifadelerini kullanarak Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın icra edildiğini duyurmuştu.

MSB yaptığı açıklamada, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir" demişti.