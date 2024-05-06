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Giriş Tarihi: 6.5.2024 11:55 Son Güncelleme: 6.5.2024 13:09

Ömer Çelik: Türkiye Yüzyılında Adana parlayan yıldız olacak

Çukurova Genç İşadamları Derneği’nin (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’i ziyaret etti. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Adana’nın mevcut durumu, ekonomisi, ticareti, kültürü, geleceği konuşuldu, Adana istişaresi yapıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ömer Çelik: Türkiye Yüzyılında Adana parlayan yıldız olacak

Proje ve programlar hakkında Çelik'e bilgi veren Başkan Ömer Faruk Sakarya, "Çukurova GİAD olarak Türkiye'nin geleceği, İstanbul'a alternatif Çukurova metropolünün başkenti gösterdiğimiz 'Dünya kenti' Adana'yı Ankara'da bakanımızla birlikte konuşup, değerlendirmekten büyük mutluluk duydum. Kendilerinin vizyoner bakışı ve çok değerli fikirleri projelerimize ve programlarımıza da ışık tutacaktır" dedi.

Çukurova GİAD'ın Adana için gerçekleştirdiği projelerin büyük önemi olduğunu ifade eden Çelik de, hükümet olarak Adana'da önemli projelere imza attıklarını dile getirdi. Adana'nın gelecekte üretimin üssü olması için kamu yatırımlarına önem verdiklerini vurgulayan Çelik, Adana'nın doğu Akdeniz'in en büyük lojistik üssü olacağını, Yumurtalık Enerji İhtisas Bölgesi'ndeki yatırımların Adana'nın geleceğine yön vereceğini, Türkiye Yüzyılında Adana'nın parlayan yıldız olacağını kaydetti.

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Ömer Çelik: Türkiye Yüzyılında Adana parlayan yıldız olacak
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