Ömer Gürbüz: Düğün fotoğrafçılığı hata kabul etmez

Adana'da yaşayan, düğün fotoğrafçılığı alanında uzman olan ve sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesi bulunan Ömer Gürbüz, yaptığı mesleğin önemine değindi. Düğün fotoğrafçılarının, hayattaki en heyecanlı günlerini yaşayan çiftlerin mutluluklarını ölümsüzleştirdiğini belirten Ömer Gürbüz, mesleğinde hataya yer olmadığını söyledi: "Düğün, hem gelin, hem damat hem de aileleri için çok özel bir seremoni. Yaşanan anlar gelip geçer, ancak o günün fotoğrafları sonsuza dek yaşar. Bu yüzden düğün fotoğrafları evlenen her çift için önemlidir. Ancak düğün sırasında fotoğrafçının yapacağı hatalar, gelin ve damat için ömür boyu sürecek hayal kırıklıklarına yol açabilir."

HAYAL KIRIKLIĞI YARATABİLİR

Her fotoğrafçının düğün çekimi yapamayacağını ifade eden Ömer Gürbüz, "Düğün fotoğrafçısı, uygun ekipmana ve bu alanda tecrübeye sahip olmalı. Düğün süresi kısıtlı olduğundan, zamanlama konusu da çok önemli. Fotoğrafçının tam imzalar atılırken herhangi bir nedenle çekim yapamaması, düğün sahiplerinin büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olabilir. Dolayısıyla bu iş büyük dikkat ve titizlik gerektirir" diye konuştu.

FOTOĞRAFÇI YEDEK EKİPMAN BULUNDURMALI

Bir fotoğrafçının düğün organizasyonunda çekim yapmak için gerekli yetenek ve ekipmana sahip olması gerektiğini ifade eden Ömer Gürbüz, yedek kamera taşımanın da elzem olduğunu söyledi: "Düğün çekimi, yapılabilecek diğer çekimlerden önemlidir. Düğün sırasında makinede meydana gelebilecek herhangi bir aksilik, fotoğrafçıyı ve dolayısıyla düğün sahiplerini yarı yolda bırakabilir. O nedenle yedek fotoğraf makinesi bulundurmakta fayda vardır. Aynı şekilde fotoğrafçının yanında mutlaka yedek piller de bulunmalıdır."

OLAĞANÜSTÜ FOTOĞRAFLAR ÇIKABİLİR

Ömer Gürbüz, başarılı bir düğün çekimi için fotoğrafçının farklı kompozisyonlar oluşturmaktan çekinmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi: "Düğünün ayrıntılarını fotoğraflamak tabii ki önemli ama o güne dair unutulmayacak kareler yaratmak da fotoğrafçının elinde. Fotoğrafçı çiftlere sıra dışı pozlar verdirebilir, hatta davetlileri de o kompozisyona dahil edebilir. Bu deneylerden olağanüstü fotoğraflar çıkabilir."