Ömer Kaan’ı kaybetmek İstemiyorum’

Konya'da yaşayan Suna çiftinin 7 aylık bebekleri Ömer Kaan SMA Tip 2 hastalığı ile mücadele ediyor. Henüz 20 günlükken teşhis konulan Ömer Kaan Suna için başlatılan yardım kampanyasının henüz yüzde 24'ü toplanabildi. Arife (31) ve Hanifi Suna (37) çifti 2010 yılında hayatlarını birleştirdi. İlk başlarda çocukları olmayan çift tedavi görmeye başladı. 9 yıl süren tedavi sonrası 4 yıl önce kızları Elif'i kucaklarına aldılar. Daha sonra yeniden hamile kalan Arife Suna, erken doğum riski ile karşı karşıya kaldı. 7 aylık hamileyken doğuma alınan genç anne bebeğini kaybetti. Suna ailesi 7 ay önce de çocukları Ömer Kaan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ancak topuk kanından alınan örnek sonucu henüz 20 günlük olan Ömer Kaan bebeğe SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Aile çocuklarının yurtdışında tedavi ettirebilmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Tedavi için gereken 1 milyon 820 bin doların henüz yüzde 24'ü toplanabilmiş durumda.Bu sürecin kendilerini yıprattığını belirten anne Arife Suna, "Kızımı 9 sene sonra tedavi ile kucağıma alabildim. Sonraki bebeğimi de 7 aylıkken doğumda kaybettim. Şimdi Ömer Kaan'ı da kaybetmek istemiyorum. Çaresi varken çare olunmasını istiyorum. Çok kötü bir süreç. Sürekli çocuğunuzun gözünün içine bakmak anlatılmaz. İki arada sıkışmış gibiyiz. Bir an önce tedavi parasının toplanması için mücadele veriyoruz" dedi. Kardeşi ile yakından ilgilenen Elif de, "Kardeşimi çok seviyorum. O benim yavrum, kuzum. Onunla parka gidemediğim için çok üzülüyorum. Elinden tutup parka gitmek istiyorum. Kardeşimize yardım eder misiniz?" ifadelerini kullandı.