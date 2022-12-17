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Giriş Tarihi: 18.12.2022

Ömer Tuğrul İnançer unutulmadı

Ömer Tuğrul İnançer unutulmadı
Mevlana'yı anma törenlerinin kurumsallaşmasında önemli katkıları bulunan ve yakın zamanda vefat eden mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer'in (76) anısına, eşi Erişal İnançer'e, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesinde Destarlı Mevlevi Sikkesi ve Şeb-i Arus plaketi takdim edildi. İlk kez 1971'de Mevlana'yı anma törenlerini izleyen İnançer, 1980'li yıllardan itibaren de bizzat törenlerin icrasında bulundu. İnançer, her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında Şeb-i Arus törenlerinin ana programı çerçevesinde aralıksız Mesnevi sohbetlerinde bulunmuştu.

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Ömer Tuğrul İnançer unutulmadı
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