Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor

Hong Kong Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Omicron varyantının Delta varyantına göre havada 70 kat daha hızlı yayıldığı belirlendi
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı ülkelerin aldığı önlemler artarken, Hong Kong Üniversitesi önemli bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Hong Kong Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni çalışmada, Omicron varyantının Delta'ya göre havada 70 kat daha hızlı yayıldığı belirtildi. Araştırmacılar, virüsün laboratuvarda bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını incelerken, varyantın bronşta (soluk borusunu akciğerlere bağlayan tüpler) çok daha hızlı çoğalabildiğini keşfetti. Çalışmada, Delta varyantına göre hızlı yayılmasına karşılık Omicron'un akciğerlerde 10 kat daha yavaş çoğaldığının, bunun daha az şiddetli olduğunun açıklandığı bildirildi. Araştırma, virüsün akciğer dokusunda verimli bir şekilde çoğalmak için mücadele ettiğini gösterirken, bunun insanların neden soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşadıklarını açıkladığı ancak çok az vakanın ciddi hastalığa dönüştüğü kaydedildi.