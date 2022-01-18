Omicron baskın varyanta döndü

TÜRKİYE'DE vakaların yüzde 90'dan fazlasının Omicron olduğunu dile getiren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Uzman Dr. Rıdvan Karaali, "Delta artık çok nadir görülüyor. Her gördüğümüz 10 hastadan 9'u Omicron çıkıyor. Omicron şu an baskın varyant. Okulların kapanması ve büyük şehirlerden Anadolu'nun diğer illerine yayılmayla, 2-3 hafta içinde pik noktayı görebiliriz. Şubatın ortasından itibaren de yavaş yavaş azalmaya başlayacağını tahmin ediyoruz. Mart sonundan itibaren daha rahat bir ortam olabilir" dedi. Karaali, "Delta varyantının baskın olduğu döneme göre daha rahat hareket edilmesinin nedenlerinden biri, şu ana kadar Omicron'la ilgili veriler çok hızlı bulaştığı ama akciğere çok nadir indiği yönünde. Hızlıca birçok kişi geçireceği ve geçirenler de bir daha yakalanmayacağı için dolaylı yoldan da olsa bir toplum bağışıklığı sağlanacak" diye konuştu.