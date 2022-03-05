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Giriş Tarihi: 5.3.2022

Omicron, gripten daha öldürücü

Japonya'da yapılan yeni bir araştırmada, koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayan varyantı Omicron'un, mevsimsel gripten en az yüzde 40 daha ölümcül olduğu ortaya çıktı. Bu sonuç, salgın kısıtlamalarının hızla kaldırılmasının taşıdığı büyük riske dikkati çekiyor. Japonya Sağlık Bakanı'na tavsiyede bulunan bilim adamlarının yaptığı bir analize göre, ülkede ocak ayından bu yana Omicron bağlantılı ölüm oranı yaklaşık yüzde 0.13'e ulaştı. Aynı dönemde mevsimsel grip kaynaklı ölüm oranı ise yüzde 0.006 ile yüzde 0.09 arasında değişti. Araştırmacılar, bu sonuçların, aşının faydaları ve tedbirlere uymanın önemini yansıttığını vurguladı.

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Omicron, gripten daha öldürücü
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