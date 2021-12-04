Omicron hızlı ve kolay bulaşıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Güney Amerika'da ortaya çıkan Koronavirüs varyantı "Omicron"un hızlı artış gösterdiğini ve endişe duyduklarını ifade etti. Omicron varyantının iki özelliği olduğunu ifade eden Özlü, "Omicron varyantı hızla ve kolay yayılıyor. İnsanlarımızın tedbirleri elden bırakmaması lazım. Kişisel olarak kalabalıklara karışmamak, kapalı alanlarda çok bulunmamak, mesafemizi korumak, maskeyi sosyal alanlarda usulüne uygun olarak takmakla kendimizi korumalıyız" dedi.