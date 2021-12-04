Haberler Yaşam Haberleri Omicron hızlı ve kolay bulaşıyor
Giriş Tarihi: 4.12.2021

Omicron hızlı ve kolay bulaşıyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Omicron hızlı ve kolay bulaşıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Güney Amerika'da ortaya çıkan Koronavirüs varyantı "Omicron"un hızlı artış gösterdiğini ve endişe duyduklarını ifade etti. Omicron varyantının iki özelliği olduğunu ifade eden Özlü, "Omicron varyantı hızla ve kolay yayılıyor. İnsanlarımızın tedbirleri elden bırakmaması lazım. Kişisel olarak kalabalıklara karışmamak, kapalı alanlarda çok bulunmamak, mesafemizi korumak, maskeyi sosyal alanlarda usulüne uygun olarak takmakla kendimizi korumalıyız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte tüm gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
Adil Öksüz nasıl sorgulandı? Tutuklanması için sevk eden emekli savcı Cihan Ergün tek tek anlattı
İYİ Parti'de deprem! İstifa eden 14 kişi MHP'ye katıldı
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız
Son dakika: "Made in Turkey" ibaresi kaldırıldı! Her türlü yazışmada "Türkiye" ibaresi kullanılacak
Balıkesirli Sevim Yıldız'ın Başkan Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu: 'Koşturacağım senin için...'
Son dakika: Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı! Kartal üstünlüğünü koruyamadı...
Ayasofya'nın kedisi Kılıç'tan üzücü haber! Her yerde aranıyor...
CHP’li belediyeden takvim skandalı! Gezi unutulmadı ama 15 Temmuz unutuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Omicron hızlı ve kolay bulaşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA