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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Omicron için kritik eşik günlük 35 bin vaka

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Omicron için kritik eşik günlük 35 bin vaka
OMICRON varyantı nedeniyle tüm dünya alarma geçerken Türkiye için kritik eşik günlük 35 bin vaka olacak. Yapılan hesaplamalara göre yılbaşı hareketliliği ve kapalı mekanların kullanımı nedeniyle ocak ayında Türkiye'deki baskın varyant da Omicron olacak. Omicron'un hızla yayıldığı Avrupa başta olmak üzere ülkeler arka arkaya önlemleri devreye sokmaya başladı. Türkiye'de günlük 35 bin vaka sayısına ulaşıldığında önlemler devreye sokulacak. Önlemler kapanma yerine, aşı olmayanlara PCR zorunluluğu kapsamının genişletilmesi, lokanta- kafe gibi yerlere kabul edecekleri müşteri sayısına sınırlama getirilmesi, aşılılar ile aşısızların ayrılması şeklinde olacak. Diğer Avrupa ülkelerine göre hatırlatma dozu için Türkiye'nin erken düğmeye basması da salgın ile mücadelede önemli yarar sağlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının yeni merkezi Avrupa. Avrupa'da artış olduğunda bu durum 3-4 hafta sonra ülkemizde de görülebiliyor. Şu an kontrollü seyir devam ediyor. Yakın zamanda dünya genelinde Omicron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz" dedi.

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Omicron için kritik eşik günlük 35 bin vaka
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