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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Omicron tırmanıyor

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Omicron tırmanıyor

Çok kolay bulaşıyor, çok hızlı yayılıyor. Hastane yatışlarına yansıyan bir durum yok ama muayeneye gelenlerin sayısında ciddi artış yaşanıyor

Dünya, koronavirüste Omicron kâbusu yaşıyor. Ülkemizde de rakamlar yükseliyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy "Hatırlatma dozlarınızı mutlaka yaptırın. Şu anda hastanelerde yatış oranı yüksek olmasa da vaka sayıları çok yüksek" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Haluk Eraksoy, Omicron'un çok hızlı yayılım gösterdiğini belirterek, "Çok kolay bulaşıyor, çok hızlı yayılıyor. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateşle kendini gösteriyor. Hastane yatışlarına yansıyan bir durum yok ama muayeneye gelenlerin sayısı oldukça fazla" dedi.

GRİP PCR'I YAPILIYOR
Ocak ayıyla birlikte mevsimsel gribin de tırmanışa geçtiğini aktaran Prof. Dr. Eraksoy, "Omicron ile mevsimsel grip olan grip (İnfluenza) benzer belirtiler gösteriyor. Kişilere ilk olarak Kovid-19 testi yapılıyor. Testi negatif ise bu kez grip PCR'ı uygulanıyor. Böylelikle kişinin koronavirüs mü yoksa influenza mı olduğu anlaşılıyor" dedi.

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