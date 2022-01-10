Haberler Yaşam Haberleri Omicron varyantı 3 büyükşehirde vaka sayılarını patlattı
Giriş Tarihi: 11.1.2022

Omicron varyantı 3 büyükşehirde vaka sayılarını patlattı

Omicron varyantı 3 büyükşehirde vaka sayılarını patlattı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303.51'den 663.69'a, Ankara'da 129.82'den 184.29'a ve İzmir'de 68.54'ten 323.30'a yükseldi. Vaka sayılarının en fazla olduğu iller Eskişehir (825.92), İstanbul (663.69), Çanakkale (594.04), Edirne (428.44) ve Kocaeli (339.42) olurken en az olduğu iller ise Van (2.18), Ağrı (2.99), Hakkâri (3.56), Muş (6.08) ve Şırnak (6.69) olarak açıklandı. Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli" ifadelerini kullandı. ANKARA

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yargıda hesap verecek
AK Parti MYK'da yeni ekonomi modeli değerlendirildi
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edildi
Son dakika: Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem! Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi
Bu sözler gündeme bomba gibi düştü! Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan'dan sonra hedefte olan ülkeyi açıkladı
CHP’li İzmir Büyükşehir, Kılıçdaroğlu’nun vaadini reddetti
Heyecanlandıran açıklama geldi: Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı!
Dünyada bir ilk! İnsana, genetiği oynanmış domuzdan kalp nakli gerçekleştirildi
Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!
ARKADAŞINA GÖNDER
Omicron varyantı 3 büyükşehirde vaka sayılarını patlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA