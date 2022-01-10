Omicron varyantı 3 büyükşehirde vaka sayılarını patlattı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303.51'den 663.69'a, Ankara'da 129.82'den 184.29'a ve İzmir'de 68.54'ten 323.30'a yükseldi. Vaka sayılarının en fazla olduğu iller Eskişehir (825.92), İstanbul (663.69), Çanakkale (594.04), Edirne (428.44) ve Kocaeli (339.42) olurken en az olduğu iller ise Van (2.18), Ağrı (2.99), Hakkâri (3.56), Muş (6.08) ve Şırnak (6.69) olarak açıklandı. Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli" ifadelerini kullandı. ANKARA