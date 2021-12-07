Haberler Yaşam Haberleri Omicron’lu yolcu Türkiye’den gitti
Giriş Tarihi: 7.12.2021

Omicron’lu yolcu Türkiye’den gitti

Omicron’lu yolcu Türkiye’den gitti
TUNUS, ülkedeki ilk Omicron varyantı vakasının görüldüğünü açıkladı. Omicron vakasının Türkiye'den seyahat eden Kongolu bir yolcuda tespit edildiği açıklandı. Kuzey Afrika ülkesi Tunus'un Kovid-19 ile mücadele kurulunda görevli Dr. Hachemi Louzer, ülkedeki ilk Omicron vakasının 3 Aralık Cuma günü başkentteki Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'na İstanbul'dan gelen Kongo Cumhuriyeti vatandaşı bir erkekte tespit edildiğini söyledi. Louzer, Kongolu yolcunun Omicron varyantıyla enfekte olmasının havalimanına geldikten sonra yapılan testin laboratuvarda incelenmesi ile tespit edildiğini ifade etti. Aralarında Kongolu yolcunun ağabeyinin de olduğu birçok yolcunun ise karantinaya alındığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için mutlu son! Memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacak
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı için peş peşe taziye mesajları: Hep yurdu için mücadele verdi
İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamadı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 asgari ücret zam oranı için özel anket! İşte asgari ücret için dikkat çeken o rakam
Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız el hareketine tepkiler çığ gibi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Millet öyle bir hareket çeker ki..
Meteoroloji bölge bölge uyardı; kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor! 28 il için sarı, 7 il için de turuncu kodlu uyarı verildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Omicron’lu yolcu Türkiye’den gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA