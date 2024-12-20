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Giriş Tarihi: 21.12.2024

Ömrümüz uzuyor sağlığımız bozuluyor

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Ömrümüz uzuyor sağlığımız bozuluyor
Yeni bir uluslararası araştırmaya göre, sağlığımız ve yaşam süremiz arasında giderek büyüyen bir uçurum var. JAMA Network Open dergisinde yayınlanan araştırma, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ- WHO) tarafından yirmi yıl boyunca toplanan veriler kullanılarak 183 ülkede yürütüldü. Verilere göre, küresel yaşam süresi beklentisi 20 yıl içinde 6.5 yıl arttı. Ancak araştırmacılar, bu artışın "sağlıklı yaşam süresine paralel bir artışla eşleşmediğini" belirtti. Veriler, uzun ömürlülükteki kazanımların sağlıklı uzun ömürlülükteki eşdeğer ilerlemelerle paralellik göstermediğini ortaya koydu.
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Ömrümüz uzuyor sağlığımız bozuluyor
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