Ömrünü 6 engelli çocuğuna adayan kadın

Evimiz yoktur. Hepsi iki oda. 12 kişi bir oda da kalıyoruz. Eşim sürekli bana yardım ettiği için hiçbir iş yapamıyor. Hiçbir yere gidemiyor. Sürekli bu çocuklara bakıyor. Çocuklarımızı sadece özel hastanelere götürüyoruz ama durumumuz yok. O kadar param yok sürekli götürmeye. Çocuklarımın ayağı kırıldığında bir daha yürüyemiyorlar. Sürekli yerdeler. Bir tanesine platin taktık. Tekrar kırılıyor. 6-7 kere ameliyat edildi, tekrar kırılıyor. Hayırsever birileri sesimizi duyarsa akülü araba yardımında bulunursa çok seviniriz. Çocuklarımı ameliyat etseler, yardım ederlerse iyi olur" dedi.