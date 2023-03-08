Ömrünü 6 engelli çocuğuna adayan kadın

Şırnak'ın Cizre İlçesinde Mehmet Selim (43) ve Hanım Sarboğa (40) çiftçi 24 yıl önce evlendi. İlk iki çocukları sağlam olan Sarboğa Çifti'nin 3'üncü Belkıs Sarboğa dünyaya engelli olarak geldi. Daha sonraki çocuklarda engelli olunca birçok defa doktora gittiler ama sonuç alamadılar. 6 yıl önce 9'uncu çocukları Muhammed, anne karnındayken çekilen ultrason filmlerinde ayağında kırık tespit edilmesinin ardından tedavi amacıyla Diyarbakır'a sevk edildi. Diyarbakır'da yapılan tetkiklerde Muhammed'in cam kemik hastası olduğu tespit edildi. Yapılan tetkiklerde diğer çocukların da cam kemik hastası olduğu ortaya çıktı. Omurilik eğriliği ve cam kemik hastalığı bulunan Belkıs (17) ve 3 ameliyat olan Şirin (9) zorlukla yürürken, 10 yıl önce okula gittiği dönemde düşme sonucu ayağında kırık oluşan Fatma ile 7 ameliyat geçiren Songül (12), 2 ameliyat geçiren Muhammed (6) yürüyemiyor.
Diğer cam kırık hastası 2 yaşındaki Enes'in (2) ise doğuştan sol eli yok. Baba Mehmet Selim Sarboğa, çocukların bakımında eşine yardım etmek için hiçbir iş yapamıyor. Hanım Sarboğa ise, çocuklarının hastalığından dolayı kapı önüne bile çıkamıyor. 2 odalı bir evde yaşam mücadelesi veren aile destek bekliyor.
'SABAH KALKIYORUZ, BAKIYORUZ AYAKLARI KIRILMIŞ'
Gece uyuyup sabah kalktıklarında çocukların ayaklarında kırıklar tespit ettiklerini belirten Hanım Sarboğa, "24 yıldır evliyiz. 10 çocuğumuz var, 6'sı engelli. Diğerleri sağlam. Cam kemik hastasılar. Sürekli ayaklarını, ellerini kırıyorlar. Cam kemik hastalığı böyledir. Yürüyemiyorlar. Uykudayken bir bakıyoruz ayakları kırılmış, elleri kırılmış.
Evimiz yoktur. Hepsi iki oda. 12 kişi bir oda da kalıyoruz. Eşim sürekli bana yardım ettiği için hiçbir iş yapamıyor. Hiçbir yere gidemiyor. Sürekli bu çocuklara bakıyor. Çocuklarımızı sadece özel hastanelere götürüyoruz ama durumumuz yok. O kadar param yok sürekli götürmeye. Çocuklarımın ayağı kırıldığında bir daha yürüyemiyorlar. Sürekli yerdeler. Bir tanesine platin taktık. Tekrar kırılıyor. 6-7 kere ameliyat edildi, tekrar kırılıyor. Hayırsever birileri sesimizi duyarsa akülü araba yardımında bulunursa çok seviniriz. Çocuklarımı ameliyat etseler, yardım ederlerse iyi olur" dedi.
Okula giderken düşme sonucu ayağında kırık oluşan ve bir daha yürüyemeyen 14 yaşındaki Fatma Sarboğa ise, "Okula gittim. Okulda yere düştüm. Bir daha yürüyemedim. Annem ihtiyaçlarımı karşılıyor. Annem yanımda olmazsa ihtiyaçlarımı karşılayamam. Dışarı çıkmıyorum. Sürekli evin içindeyim, kapıyı bile açamıyorum. Akülü araba olursa rahatlıkla dışarı çıkabilirim. İhtiyaçlarımı daha kolay karşılayabilirim" diye konuştu.
17 yaşındaki omurilik eğriliği ve cam kemik hastalığı bulunan Belkıs Sarboğa da, "Doğduğumdan beri böyle yaşıyorum. Omuriliklerimde eğrilik var. Uzanmak istediğim yerlere uzanamıyorum. İstediğim gibi hareket edemiyorum.
Omuriliklerimde sıkıntı olduğu için yürümekte zorlanıyorum. Bazen nefes zorluğu da çekiyorum. Rahatsızlığım tedavi edilebiliyor ama maliyeti çok fazla. Bunu karşılayacak gücümüz yok. Diğer kardeşlerim de engelli olduğu için babam çalışamıyor. Kardeşlerime annemle beraber bakıyor. Tedavilerimizin masraflarını karşılayamıyor" dedi.