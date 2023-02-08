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Giriş Tarihi: 9.2.2023

Ömrünü terörle mücadeleye ailesini depreme verdi

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Ömrünü terörle mücadeleye ailesini depreme verdi
Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Mesut Mut'un Antakya Odabaşı Mahallesi'nde bulunan evi depremde yıkıldı. Mut, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte enkaz altında kaldı. Mut, enkazdan sağ şekilde kurtarıldı. Eşi Nisa, kızları Aleyna, Bahriye ve oğulları Mustafa'nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber Mut ailesini ve emniyet camiasını yasa boğdu. Özel Harekât polisi Mesut Mut'un 27 Ocak 2016 günü Diyarbakır Sur'a bağlı Dabanoğlu Mahallesi'nde terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu yaralandığı ve gazi unvanı aldığı öğrenildi. Mesut Mut'un eşi ve 3 çocuğu Afyon Bolvadin'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

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Ömrünü terörle mücadeleye ailesini depreme verdi
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