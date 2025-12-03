Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şef Ömür Akkor’un hayatı ve kariyeri

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, yarışmacılar Anadolu mutfağının derinliklerine inecekleri bir yarışma için ünlü şef Ömür Akkor'un yöresel ve tarihi tabağını yapmaya çalışacak. Geleneksel Türk ve Anadolu mutfağının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Şef Akkor, özellikle 81 ilin lezzetlerini belgelediği çalışmalarıyla tanınıyor. MasterChef konuğu Ömür Akkor'un hayatı ve gastronomi kariyerine dair merak edilen tüm bilgiler:
1975 Kilis doğumlu Ömür Akkor eğitim hayatını Bursa'da sürdürerek Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Bursa'nın ilçe ve köylerinde beş yıl boyunca yöresel yemekleri kayıt altına alarak gastronomi alanındaki ilk kapsamlı çalışmalarını gerçekleştirdi.
Ömür Akkor, Alacahöyük'te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak görev almış ve 4000 yıllık tarihi yemekleri hayata geçirmiştir. Son 25 yılını Türk mutfağı üzerine çalışmalar yaparak geçiren Ömür Akkor, 81 ili gezerek "Türk mutfağı için 250.000 km" projesiyle Türk mutfağının saklı kalan hazinelerini gün yüzüne çıkardı. Hem Anadolu, hem Türk mutfağını anlatan 26 adet kitap ve 200'den fazla makaleyi kaleme almıştır.