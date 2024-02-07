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Giriş Tarihi: 8.2.2024

Omurga ağrılarından kurtulmanın 5 yolu

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Omurga ağrılarından kurtulmanın 5 yolu
Masa başında çalışanlar genelde boyun, sırt ve bel ağrılarından şikâyet eder. Araştırmalar son yıllarda bu tür şikâyetlerle doktora başvuranların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Guardian gazetesi boyun, sırt ve bel ağrılarını önlemenin 5 yolunu uzmanlardan aldığı bilgilerle şöyle sıraladı: Hareketli olun, sigarayı bırakın, sandalyeden kalkın, bir şey kaldırırken dikkatli olun, ağrı hissettiğinizde yatakta yatmayın. Öte yandan İngiltere'de omurilik cerrahlığı yapan Michael Grevitt boyun, sırt ve bel ağrıları hakkında "Düzenli aerobik yapmak muhtemelen onları önlemenin en iyi yolu" dedi.
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Omurga ağrılarından kurtulmanın 5 yolu
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