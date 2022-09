Omurilik felçlisi kadın 3 çocuğu için hayata tutundu! Tek hayalim yeniden çocuklarımı yanıma almak

"HER GÜN YÜRÜYEREK ÇIKTIĞIM EVE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GİRDİM"

Hastaneye gidene kadar hep 'Ben felç mi oldum, böyle kalamam benim çocuklarım var' cümlelerini tekrarladığını dile getiren Şenel, "Doktor muayene ettikten sonra omuriliğin zarar gördüğünü ve durumumun kritik olduğunu söyledi. Hemen ameliyata aldılar beni ve sonrasında 3 ay yoğun bakımda kalmışım. Kendime geldiğimde bir süre hastanede kalıp çıktıktan sonra normal hayatıma devam edeceğimi zannediyordum. Fakat doktorla görüştüğümde bana 'Artık bebekten farkınız yok, bakıma muhtaçsınız' dedi. Bu durumu kabullenemedim çok ağır şeylerdi. Daha sonra eve götürüldüm boyundan aşağısı tutmuyordu. Her gün yürüyerek çıktığım evimin kapısından tekerlekli sandalye ile girdiğimde dünyam başıma yıkılmıştı sanki. Evet, her insan bir engelli adayıdır. Başıma gelene kadar ben de benim başıma gelmez diyenlerdendim. Biz insanlar kaybetmediğimiz sürece sahip olduklarımızın değerini bilmiyoruz. Oysa şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Ellerimi kullanamıyordum, yemek yiyemiyordum. Bir anda bakıma muhtaç bir bebek gibi kaldım. Çocuklarımın gözü önünde oldu bunlar ve onlar da çok etkilendi. Nefes bile alamıyordum boğazımda trakeostomi vardı. 6 ay boyunca onunla yaşadım, cihazlara makinalara bağlıydım" diye konuştu.