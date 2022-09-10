Omurilik felçlisi kadın 3 çocuğu için hayata tutundu! Tek hayalim yeniden çocuklarımı yanıma almak

"HEP GÜÇLÜ BİR İNSANDIM VE ÖYLE OLMAYA DA DEVAM ETTİM"

Bir süre kendisine bakıcı tutulduğunu ve çocuklarına da kayınvalidesinin baktığını dile getiren Şenel, şöyle devam etti: "Eşim sadece bacağından yaralanmıştı ve iyileştikten sonra hayatına devam etti. Bakımımın artık onlara zor geldiğini anlamıştım ve eşim iyice benden uzaklaştı. Bir süre sonra eşimin ihanetini öğrendiğimde iyice sarsıldım. Evim, yuvam her şey bir anda yok oldu ve ayrılma kararı aldım. Hayatım boyunca hep güçlü bir insandım ve öyle de olmaya devam ettim. Hiçbir zaman istenmediğim yerde durmadım ve durmayacaktım. Hemen ayrılık kararı aldım ve annemin yanına yerleştim. Bir süre orada kaldım ama burada da bakımımın zor geldiğini fark edince bir süre araştırdım ve Hüsnü Ayık Özel Bakım Merkezi ile tanıştım. Şu an hayatımı orada sürdürüyorum. Buraya geldiğimden beri hayatım değişti. Bir düzene girdi fizik tedavi almaya başladım. Hastane takiplerimizde kolaylık sağlandı. Sağlık personelimiz bizler için ellerinden gelen hizmeti sunuyorlar. Burası bana çok şey kattı öncelikle kaybettiğim özgüvenimi geri kazandım. Buradaki hayatları gördükçe bulunduğum durumu kabullenmek biraz daha kolaylaştı. Bundan sonra bulunduğum durumu değil hayatımı nasıl daha iyi idame ettirebileceğimi düşünüyorum. İsteyenlere kendini geliştirme imkânı da sunuluyor. Burada müzik, resim, takı, İngilizce hocamız haftanın belirli günleri gelip bize hizmet sunuyorlar. Burada bulunduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Tek hayalim bir gün yeniden çocuklarımı yanımda görmek ve onlarla birlikte bir hayat yaşamak."