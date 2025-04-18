Ömürlük hayaline 69 yaşında kavuştu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile huzurevi arasında yapılan protokol kapsamında huzurevi sakinleriyle zihinsel, biyopsikososyal gelişim atölyesi düzenleniyor. Yapılan atölyeler sırasında huzurevinde yaşayan Emine Gülay, hayatı boyunca hiç evlenmediğini ve bir kına gecesi hayali olduğunu dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin "Hayalleri Gerçekleştiriyor Projesi" kapsamında öğrenciler tarafından 69 yaşındaki Emine Gülay'ın hayalini gerçekleştirmek üzere kına organizasyonu yapıldı. Merkez Müdürü İbrahim Çetinkaya, "Sevginin yaşının olmadığını bir kez daha hep birlikte gösteriyoruz" dedi. Emine Gülay ise organizasyondan çok mutlu olduğunu belirterek, "Hiç evlenmedim. Burada hocalarımızın, müdürlerimizin sayesinde hayalim gerçek oldu" dedi.