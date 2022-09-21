Omuz atma cinayetine ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul'da Zeyit Hüseyin Akbaba yan baktın iddiasıyla kendilerine saldıran kişiler tarafından saldırıya uğradı. Olay geçen yıl 14 Eylül günü Kâğıthane ilçesinde meydana geldi. Yusuf N., Turgay A., Sezer N., ve Zeyit Hüseyin Akbaba (24), mısır yedikten sonra evlerine gitmek üzere arabaya bindi. Yolda Yusuf N. ve Turgay A. araçtan inerken, Sezer N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba ise araçla devam etti. Bir süre araçtan inen Yusuf N. ve Turgay A. ile Nurullah T. Mustafa G., ve Murat D., isimli şahıslar arasında omuz atma nedeniyle kavga çıktı.

KALBİNİN ALTINDAN BIÇAKLADILAR

Kavga sırasında Yusuf N., ağabeyini arayarak bir grubun kendilerine saldırdığını söyleyip yardım istedi. Kardeşinin yardım isteği üzerine Sezer N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba, olay yerine gelerek duruma müdahale etmek istedi. Taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Zeyit Hüseyin Akbaba, Mustafa G. tarafından kalbinin altından bıçaklanarak yaralandı. Daha sonra ayağa kalkan Zeyit Hüseyin Akbaba, kavga ettikleri şahıslardan kurtulmak için kaçmaya başladı.

DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR, HASTANEDE ÖLDÜ

Saldırganlar yaralı Zeyit Hüseyin Akbaba'yı kovaladı, hatta çelme takarak yere düşürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kendisini kovalayan saldırganların elinden kurtulan Zeyit Hüseyin Akbaba, şahıslardan kurtulması sonucu çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulans ile çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeyit Hüseyin Akbaba, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

İhbar üzerine harekete geçen Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceleyen polis ekipleri, şahısların kimliklerini kısa sürede belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde Zeyit Hüseyin Akbaba'yı öldüren Mustafa G. ile arkadaşlarını yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa G., ve Murat D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MISIR YEMEK İÇİN ÇIKMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında maktul ve arkadaşlarının mısır yedikleri sırada saldırganların yanlarına gelerek kendilerine uzun uzun baktıklarını ve ardından taraflar arasında kavga çıktığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık olay anını kayda alan güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı. Kayıtlarda Zeyit Hüseyin Akbaba'nın bıçaklandıktan sonra kaçmaya çalıştığı ancak saldırganların halen kovaladığını belirledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma sonunda 3 saldırgan hakkında, 'Kasten Öldürme', 'Basit Yaralama' ve Mala Zarar Verme' suçlarından iddianame düzenlendi. Ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen sanıklar İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar.