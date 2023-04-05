Ön kaputta dehşete tutuklama

Düzce'de, oğlunu almak isteyen boşanma aşamasındaki eşini tutunduğu aracın ön kaputunda kilometrelerce götüren ve yaralanmasına neden olan koca tutuklandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve eşiyle boşanma aşamasında olan Ali Osman Ş., 14 yaşındaki oğlunu eşi Sevcan Ş.'den almak istemiş ve ikili arasında kavga çıkmıştı. Baba ile oğlu araca bindiği sırada çocuğunu göndermek istemeyen Sevcan Ş. aracın kaputuna tutunmuş, Ali Osman Ş. ise buna rağmen gaza basarak yaklaşık 40 kilometre gitmişti. Polisin aracı durdurduğu sırada yere düşen kadın yaralanmıştı. Gözaltına alınan Ali Osman Ş., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Eşine karşı herhangi bir kastının olmadığını, ziyaret için bıraktığı oğlunu almak istediği esnada bu olayların yaşandığını ileri süren Ali Osman Ş., "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.